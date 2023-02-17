Российский бренд Elean представил первый plus size смокинг, сообщается в пресс-релизе.

Создать идеальный смокинг, который подойдет как для вечернего мероприятия, так и для деловых встреч, и будет радовать свою обладательницу больше одного сезона — задача, с которой уже не один год успешно справляется российский бренд Elean. В этом сезоне бренд пошел дальше и поставил себе более амбициозную цель: сделать смокинг комфортным и идеально сидящим на счастливых обладательницах роскошных форм.

Елена Писарева, дизайнер бренда, инженер-технолог с большим стажем, после долгой, практически ювелирной работы с лекалом, создала смокинг plus size именно таким, каким задумывался, не сковывающим движения и отлично сидящим.

Благодаря крою и высококачественным материалам, которые использует бренд, можно назвать новинку настоящей инвестицией: такой смокинг останется в гардеробе не на один сезон.

Размерная сетка plus size смокинга (брюки и жакет) рассчитана на размеры до 56 (российский). Кроме смокинга, в plus size линии (до 52 размера) появились также черный топ с кружевом, белая блуза кимоно, бархатный костюм и черное платье-смокинг.

О компании:

Первый женский костюм со смокингом под маркой Elean увидел свет в сентябре 2016-го, спустя год в коллекции насчитывалось уже несколько моделей женских смокингов на разные типы фигур. Сейчас Elean — это бренд, регулярно выпускающий разнообразные коллекции, а также сезонные капсулы. Центральное место среди изделий бренда занимают ставшие уже почти культовыми у клиентов черный смокинг, белый костюм и топ с кружевом. Особенного внимания заслуживает посадка изделий бренда - лекало создано так, что все вещи бренда идеально сидят на клиентах, а все размеры всегда есть в наличии.

Коллекция доступна к заказу на сайте бренда https://eleanboutique.ru.

Бутик Elean: Москва, ул. Новослободская 26, стр1, подъезд 1.