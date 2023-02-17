Во вторник, 14 февраля 2023 года в павильоне № 1 МВЦ «Крокус Экспо» состоялось торжественное открытие международной выставки легкой промышленности Fashion Style Russia. Она будет действовать по 17 февраля включительно.

В торжественной церемонии открытия совместного проекта российского организатора Shoesstar и двух российских отраслевых союзов Союзлегпрома и РСКО, которая прошла на площадке «Подиум» в Павильоне 1 МВЦ «Крокус Экспо», приняли участие член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Владимир Плякин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, президент Союзлегпрома Андрей Разбродин, СЕО и соучредитель выставки Fashion Style Russia, директор международных выставок обуви и кожгалантереи Shoesstar, справочника обувных компаний Shoesworld Александра Сакаева.

Также в число участников церемонии вошли президент Российского союза кожевников и обувщиков, председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин, управляющий директор управления корпоративных и внешних коммуникаций РСПП Анна Ляцу, начальник управления кожевенно-обувной отрасли концерна «Беллегпром» Оксана Лифанова, заместитель председателя Ассоциации «Узчармсаноат» Фарход Нурмухамедов, начальник Управления индустрии моды АНО «Агентство креативных индустрий» Екатерина Гудко, основатель и СЕО Fashion Hub Russia, FHub Showroom, президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков.

Андрей Разбродин

Как отметил в рамках пресс-подхода член комитета Государственной думы по промышленности и торговле (фракция «Новые люди») Владимир Плякин, «легкая промышленность – обширная отрасль, которая почему-то мало замечена. Но мы стараемся поддерживать ее и подготовим меры поддержки и развития отрасли. Потому что недостаточно только поддержки, России нужно ее развитие. И сектору есть, куда развиваться. Мы будем это делать совместно, подготовим предложения, которые вместе с Минпромторгом, Союзлегпромом и фракцией «Новые люди» будем продвигать».

«Во всем мире любая отраслевая выставка проводится при участии отраслевого союза или под его контролем. У нас же этот рынок долгое время был отдан зарубежным компаниям. И только последние годы за счет того, что Европа стала меньше участвовать в российских мероприятиях, в нашей стране обратили внимание на российских участников. А до этого наши компании размещали на выставках в самых непопулярных местах. Сейчас ситуация исправляется, российские компании получили возможность зарабатывать. На Fashion Russian Style объединились и наши компании, и зарубежные, и все они находят общий язык», – сообщил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

«Мы надеемся, что с помощью нашей выставки, наших союзников, сможем привлечь внимание к тому, что надо объединяться и вместе выпускать качественную российскую продукцию. При этом сектор получает площадку, где будут встречаться все: от ремесленников и дизайнеров до предприятий и органов власти. На ней будут обсуждаться вопросы, проблематика сектора и намечаться пути решения в каждом направлении», – заключила директор выставки Александра Сакаева.

Георгий Ростовщиков Игорь Сурин Александра Сакаева

Мероприятие продолжилось показом коллекции модного дома Игоря Гуляева, который уже второй сезон принимает участие в Fashion Style Russia.

После церемонии открытия на площадке «Проект» была организована открывающая экспертная сессия «Как быть модными в российских брендах?» c участием комитета ТПП РФ по предпринимательству текстильной и легкой промышленности. Модератором выступила журналист, телеведущая телеканала «Россия 24» Екатерина Грачева. Также состоялись практикумы на площадках «Проект» и «Практика».

Справка:

Международная выставка Fashion Style Russia – выставка российских организаторов (Союзлегпром и компания Shoesstar), проводится в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Выставка собирает на одной площадке коллекции женской, мужской, детской, спортивной, молодежной и домашней одежды, обувь, сумки и кожгалантерею, белье, изделия из меха и кожи, а также услуги по их продвижению: компании, представляющие сервисы по маркетингу, логистике, мерчендайзингу, маркировке, айдентике, обучению, сертификации.

Адрес экспозиции выставки: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16. Ст. метро «Мякинино».

Ссылка на деловую программу https://fashionexpo.ru/program.