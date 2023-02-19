2 февраля в Гостином дворе в рамках художественно-промышленной выставки-форума "Уникальная Россия" прошел показ коллекции "Морские тайны" от российского бренда Душегрея.

Если отдых на море входит в ваши планы в этом году, то без вещей из этой капсулы точно не обойтись! В коллекцию вошли легкие платья из шифона, пляжные туники, юбки и топы, а также плащи и ветровки на случай вечерних романтических прогулок под луной. Основные цвета - джинсовый, бежевый, терракотовый. Все рисунки, использованные в создании принтов, специально разработаны для этой коллекции выпускницами колледжа имени Карла Фаберже. Красота и тайны подводного мира "оживают" на вещах от Душегреи в виде яркой и эффектной рыбы-бабочки, позитивных морских коньков, древних раковин.

Показ в Гостином дворе открыла актриса театра и кино Юлия Такшина, представ перед зрителями в эффектном образе - платье с плиссированной юбкой и куртке с ярким воротом. Среди звёздных гостей, посетивших мероприятие, были актрисы Светлана Тома, Екатерина Директоренко, Ирина Лачина, Алина Балахонова, телеведущая Ирина Пудова, актёры Владислав Шкляев-Корсунский, Сергей Балашов, Андрей Гаркунов и др.

"Если хотя бы одна из вещей коллекции "Морские тайны" поселится у вас в гардеробе - морю быть! " - уверена основатель бренда Наталья Душегрея.

За семь лет существования марки Душегрея у нее появилось множество звёздных поклонниц, среди которых актрисы Анна Ардова, Яна Поплавская, Елизавета Арзамасова, Ирина Пегова, Серафима Низовская, писательница Лариса Рубальская, телеведущие Лариса Вербицкая, Ирина Пудова, Ирина Сашина и многие другие.

Помимо "Морских тайн", дизайнер Наталья Душегрея к предстоящему весенне-летнему сезону выпустила ещё шесть капсул! 4 февраля в Гостином дворе прошла презентация коллекции от Душегреи "Лесные записки".

На выставке "Уникальная Россия" в Гостином дворе были представлены культура и искусство России: ювелирное и декоративно-прикладное искусство, народные художественные промыслы, живопись, историко-музейная экспозиция, православное искусство, скульптура, архитектура, антиквариат, кукольное искусcтво и др. Гости приняли участие в большой культурной программе, деловых конференциях, мастер-классах. Цель выставки – показать Россию как страну уникальных возможностей, которая бережно хранит и развивает традиции многонационального народа, многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого региона. «Уникальная Россия» – это более 20 выставок и арт-проектов внутри одного выставочного проекта, площадь 10 000 кв.м, 85 регионов Российской Федерации, 10 стран зарубежья, более 1200 участников!

Проект "Этноподиум", в рамках которого на "Уникальной России" прошел показ бренда Душегрея, организован Евразийской ассоциацией этнодизайнеров (Президент ассоциации - Роза Халтуева). Посетители выставки в Гостином дворе смогли увидеть уникальные коллекции талантливых авторов из Татарстана, Бурятии, Республики Тыва, Красноярского и Ставропольского края, Иркутской области и других регионов.

Фотографии - Дмитрий Бабушкин и Юлия Ханина