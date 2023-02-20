Творческое объединение «Кружок» выпустило новую коллекцию в сотрудничестве с художником-примитивистом Кириллом Бурыгиным. Родом он из Западной Сибири, но уже несколько лет как обосновался в столице. Кирилл считает, что к процессу важно подходить в расслабленном состоянии и относиться к нему не слишком серьезно.

По словам Кирилла, рождение сюжетов происходит в его мыслях само по себе. Идеи связываются в цельную концепцию, однако не всегда в этом хаосе стоит искать какой-то сакральный смысл. Коллекция состоит из семи предметов унисекс-одежды с яркими картинами художника.

В капсуле можно найти жилеты Cirque и Night Ride, кардиган Petardos, свитеры Surprison и Rodeo, а также два шарфа — Pistols и Crocodile. Кроме того, в коллекцию вошел гобелен Fashion Killer. Все вещи представлены примерно в единой цветовой палитре с преобладающими оттенками розового, белого, красного, черного, бежевого, желтого и голубого.

Приобрести их можно онлайн и в шоуруме «Кружка» в Хохловском переулке. Там, кстати, на выходные открыли мини-выставку с работами Бурыгина.