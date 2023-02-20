В среду, 15 февраля 2023 года состоялся второй день международной выставки легкой промышленности Fashion Style Russia, которая будет действовать по 17 февраля включительно.

День начался на площадке «Подиум» показами брендов «Русский мех», Evenkia Krasnoyarsk, Fashion cocktail и др.

Параллельно на площадке «Проект» был организован FHub Day, в рамках которого состоялись мероприятия Fashion Hub Russia. Так, в рамках установочной пленарной сессии «Бренды России: экосистема модного бизнеса России» участникам мероприятия поднималась тема об обеспечении системного подхода к ведению модного бизнеса как одного из ключевых креативных бизнесов.

Модератором выступил основатель и СЕО Fashion Hub Russia, FHub Showroom, президент Международной ассоциации байеров International Buyers Hub Георгий Ростовщиков.

Продолжила день ключевая дискуссия Fashion Retail Today, которую также вел Георгий Ростовщиков. На ней представители власти, бизнеса и байеры обсудили развитие ритейла и баинга в новых реалиях рынка.

Дискуссия «Новая этика модного бизнеса» касалась одежды для людей с ограниченными возможностями и особенностями развития. Участники встречи обсудили инклюзивную моду, одежду plus size и благотворительность.

Тем временем на площадке «Проект» был организован практикум «Сотрудничество с производителями из Узбекистана, Белоруссии, Донецкой и Луганской Народных Республик» и мастер-класс «Новейшие технологии производства оснастки, материалов и обуви. Экологически чистые технологии с использованием вторичного текстильного сырья».

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Центральным мероприятием площадки стала открытая сессия РСКО «Обсуждение состояния кожевенно-обувного рынка и перспектив его развития», с участием комитета ТПП РФ по предпринимательству текстильной и легкой промышленности. Модератором выступил Игорь Сурин, президент Российского союза кожевников и обувщиков (РСКО), председатель совета директоров ГК «Русская кожа».

Во второй день выставки также состоялись практикум «Отстраиваемся от конкурентов и определяем целевую аудиторию бренда» и экспертная сессия «Антикризисные технологии в ритейле».

В конце дня прошла экскурсия в РЭУ им. Г.В.Плеханова, в рамках которой, в частности, состоялось посещение Центра развития компетенций в индустрии моды, оборудованного как шоу-рум для презентации коллекций российских производителей.

Выставка в самом разгаре. Сегодня в программе выствки - ряд мероприятий практической направленности и показов модных брендов.

17 февраля. в завершающий день работы выставки аа Fashion Подиуме пройдут 11 самых трогательных и нежных показов детской моды и два мероприятия, посвященных сегменту одежды и обуви для детей и профессиональному образованию.

Справка:

Международная выставка Fashion Style Russia – выставка российских организаторов (Союзлегпром и компания Shoesstar), проводится в Москве в МВЦ «Крокус Экспо». Выставка собирает на одной площадке коллекции женской, мужской, детской, спортивной, молодежной и домашней одежды, обувь, сумки и кожгалантерею, белье, изделия из меха и кожи, а также услуги по их продвижению: компании, представляющие сервисы по маркетингу, логистике, мерчендайзингу, маркировке, айдентике, обучению, сертификации.

Адрес экспозиции выставки: Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 16. Ст. метро «Мякинино».

Ссылка на деловую программу https://fashionexpo.ru/program.