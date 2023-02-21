Торговый комплекс «Невский Центр» провел сезонное обновление витрин. Вдохновением для весеннего оформления стали пробуждение природы, русская культура и цифровая реальность, а ярко-зеленый и небесный синий - цветовыми акцентами витрин.

Художественной основой новой концепции витрин, получившей название «Весна в Невском Центре», стало обновление природы и пробуждение от серой зимы.

«В новом весенне-летнем сезоне нам хочется больше цвета, яркого, концентрированного синего, как солнечное небо над головой. Нам удалось добиться этого, сочетая природные мотивы, элементы цифрового мира и русской культуры. Получился гармоничный микс из дополненной реальности и весеннего настроения, - комментирует руководитель отдела маркетинга ТК «Невский Центр» Марина Сметанина. - Уверена, что наши новые витрины пробудят от сна весь Невский проспект, рассказав о том, что весна уже здесь!».

Основными конструктивными элементами стали декорации, световые лампы, а также лайтбоксы. Кроме того, была использована неоновая подсветка. На лайтбоксах и дисплеях внутри витрин будет отображаться небо и облака, с легким дополнением графики.

Главным цветом в витринах стал синий «электрик», обозначающий энергию весны. В качестве акцентов использован яркий зеленый – цвет новизны и свежей зелени. Созданная гамма сочетается с фирменными цветами арендаторов Комплекса, участвующих в витринном проекте, – Азбука Вкуса, Стокманн и Леонардо.