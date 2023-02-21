На третий день международной выставки легкой промышленности Fashion Style Russia прошли мастер-класс по мерчендайзингу, показы модных брендов, техно-баттл и различные практикумы. Также в этот день состоялась церемония награждения лауреатов премии Fashion Style Russia в номинации «Лучшая витрина и/или входная группа», сообщает пресс-служба выставки.

В третий день выставки Fashion Style Russia на площадке «Подиум» прошел мастер-класс «VM Today: Визуальный мерчендайзинг». Модератор — Антон Микульский, директор по продажам b2c, b2b бренда Ianis Chamalidy, организатор модных показов, главный визуальный мерчандайзер по оформлению витрин ТК «Стокман Невский центр», продюсер фото- и видеосъемок.

День продолжился показами брендов Element jewellery & Дизайн-студия Анны Григорьевой (Павлюкова Елена & Григорьева Анна), Dongak, (Дизайнер: Вячеслав Донгак), Dubrovina (Заблоцкая Ирина и Заблоцкая Елена).

На площадке «Проект» состоялся техно-баттл «Синтетическое vs натуральное», а также организована экспертная сессия «Как правильно защищать и использовать бренды: все о лицензировании, коллаборациях и патентах». Ее модератор –Ирина Озолина, старший партнер патентно-правовой фирмы «А. Залесов и партнеры».

Продолжили день практикум «Применение процедуры переработки товаров на таможенной территории как способ повышения конкурентоспособности российских товаров на внешних рынках» и экспертная сессия: «Эффективная работа на российских и зарубежных маркетплейсах: от экономики до маркировки».

На площадке «Практика» в течение дня проходили мероприятия практической направленности: практикумы «Почта, машина, самолет, корабль — что выбирают логисты», «Цифровая печать в производстве товаров индустрии моды» и «Подведение итогов тренд-экскурсий — составляем 100% продаваемый ассортимент».

Одним из ключевых событий этого дня стала экспертная сессия «Кто такой байер и как проверить профессионализм будущего сотрудника». Модератор — Елена Письменская, кандидат физико-математических наук, MBA, эксперт в области ассортиментного управления по категориям, торговли на маркетплейсах, создании новых и развитии существующих брендов детской одежды.

Центральным событием дня стала церемония награждения лауреатов премии Fashion Style Russia в номинации «Лучшая витрина и/или входная группа». Дипломы получили:

диплом I степени — «Центр моды», г. Минск;

диплом II степени — Обувной дом «Покровский», г. Екатеринбург;

диплом III степени — бренд «Котофей», Московская область.

Благодарность за оригинальную дизайн-концепцию оформления витрины объявлена Дарье Мовчан, г. Москва.

Дипломом лауреата премии FSR в номинации «Самый активный байер выставки» награжден Александр Перепечко, г. Екатеринбург.