Бренд Aspect и Саша Жаркова выпустили совместную капсулу. Коллаборация родилась из общей связи между Aspect и Сашей - вечных ценностях вне времени. В коллекцию вошли джемперы, джинсы, лонгсливы, кожаные косухи и куртки фирменным знаком «AS», а также базовые вещи, которые легко вписать в повседневный гардероб.

Каждая вещь имеет уникальный серийный номер и значок, отражающий идею капсулы в целом. Еще одна особенность коллекции - фирменный знак на джемпере, джинсах и патче на рукаве жакета. Он сочетает в себе две буквы алфавита "A" и "S", которые символизируют коллекцию.

На изделиях также можно увидеть слово Eternity, а в съемке Саша позирует на фоне стены со знаком бесконечности и словами timeless, eternity и simply. Стилизацией съемки занималась Рената Харкова, которая работает с Сашей уже много лет. Фотографом выступила Маша Михеева.

Фото предоставлены компанией.