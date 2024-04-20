Salamander представил рекламную кампанию весна-лето 2024 с участием Милоша Биковича. Сотрудничество актера с брендом, который выпускает мужскую и женскую обувь, одежду и аксессуары с 1885 года, запланировано на два сезона.

В 2023-м бренд запустил масштабный ребрендинг и обновление дизайна коллекций за счет расширения ассортимента и введения новых товарных категорий. Как продолжение этой стратегии команда Salamander задумалась о привлечении амбассадора, который, с одной стороны, будет разделять ценности бренда, с другой — поможет представить его аудитории в обновленном формате.

«Милош Бикович — идеальная кандидатура: он находится на пике популярности в России, ему доверяет аудитория, он открыто говорит о своих ценностях, его стиль — это естественная элегантность и непринужденность. Как только мы начали обсуждение возможного сотрудничества, мы сразу поняли, что это 100% попадание», — рассказал генеральный директор Кирилл Цеджинов.

Salamander – это немецкая компания, производящая женскую и мужскую обувь в стиле casual и детскую качественную обувь под брендом Lurchi.

Фото предоставлены компанией.