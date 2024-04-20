Магазин Charmstore выпустил весеннюю коллекцию Power Of Colour, в которой представлены неожиданные цветовые сочетания - от нежно-розовых до огненно-красных и зеленых. В коллекцию вошли легкие платья с аккуратными драпировками, зеленые костюмы и комплекты с мини-юбками.

Особое место в коллекции занимает алый костюм, олицетворяющий уверенность и лаконичность. Charmstore выразил этот цвет в архитектурной классической двойке.

Розовый цвет олицетворяет безобидные мечты, чувство спокойствия и женскую нежность. В этом цвете появились облегающие топы и драпированные платья.

Charmstore - это бренд женской одежды, основанный в 2018 году и имеющий собственное производство в России. В коллекциях можно найти стильные базовые вещи, выполненные из качественных материалов и собранные из актуальных трендов.

Основательница бренда, Фиоза, предпочитает мимолетным тенденциям создание собственного лаконичного и долговечного стиля и искренне хочет помочь каждой девушке выразить себя.

Что Charmstore ценит превыше всего - это мастерство и любовь к качеству. Бренд серьезно относится к разработке продукции, и главное правило его команды - создавать изделия, которые сотрудники компании носили бы сами. Именно поэтому вся команда с удовольствием покупает вещи Charmstore.

Фото предоставлены компанией.