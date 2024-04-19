RTIH (Retail Technology Innovation Hub) изучил мир технологий розничной торговли, чтобы выявить наиболее влиятельных фигур отрасли и составить список людей, которые ее формируют отрасль и помогают развиваться.

Мы живем в беспрецедентные времена: пандемия Covid-19 и рост стоимости жизни привели к кардинальным изменениям в покупательских привычках. Это привело к тому, что ритейлеры внедряют инновационные технологии, такие как дополненная реальность, искусственный интеллект и пространственные вычисления, и находят способы их использования, чтобы сделать взаимодействие с покупателями более захватывающим и динамичным.

Именно поэтому RTIH решил представить список из лидеров, определяющих развитие технологий розничной торговли, совершающих прорывы в решении новых проблем, с которыми сталкивается ритейл, и реализующих новые стратегии развития отрасли, такие как цифровая трансформация и многоканальные продажи.

Одним из представителей этого списка стал наш соотечественник – предприниматель и со-председатель кластера FashionTech в группе РАЭК/ СоюзЛегПром Андрей Голуб. "С гордостью сообщаю о включении в список топ-100 влиятельных лиц в области ритейл технологий за 2024 год от RTIH! Огромная благодарность редакторам и жюри за признание моих усилий и вклада в индустрию. Также хочу выразить благодарность всем моим друзьям и подписчикам, чья поддержка вдохновляет меня на создание и распространение инновационного контента. Спасибо за вашу веру в меня и мою работу!", – поделился он.

Редакция Moda.ru поздравляет Андрея Голуба с такой высокой оценкой его работы и желает дальнейших профессиональных успехов!

Источник фото: RTIH

