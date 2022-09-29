Российский бренд одежды Sela moms & monsters и Центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями здоровья «Работа-i» создали совместный проект по профориентации.

Как говорится в сообщении бренда, основная задача проекта — помочь родителям направить ребенка на выбор карьерного пути, сохраняя доверительные отношения, а также привлечь внимание к проблеме профориентации для детей с низкими стартовыми возможностями. Проект реализован при поддержке сервиса hh.ru, онлайн-школы для детей и подростков Skysmart и журнала «Эксперт».

Сервис hh.ru представил данные последних исследований рынка труда. Родители увидят актуальную статистику и ознакомятся с глобальными трендами. Также можно пройти специальное тестирование от онлайн-школы Skysmart, чтобы узнать, какие специальности подойдут ребенку, а еще здесь собраны полезные статьи от ведущих экспертов.

Инклюзивность рынка труда называется экспертами одним из глобальных трендов современного мира. Так, по данным hh.ru, количество вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья, увеличилось на 69% по сравнению с прошлым годом. Именно поэтому спецпроект от Sela и Работа-i также поднимает проблему профориентации детей с низкими стартовыми возможностями.

Успешный опыт сотрудничества с компаниями иллюстрирует позитивные тенденции и толерантность рынка труда, отметили в компании. Например, с Melon Fashion Group (группа компаний, куда входит Sela), Центр «Работа-i» сотрудничает уже более 10 лет. А в самом бренде Sela на данный момент работает 11 сотрудников с ограниченными возможностями здоровья — подопечные Центра «Работа-i».

«Выбор профессии – сложный и ответственный шаг, с которым ребёнку помогают родители. Но есть дети, которые лишены такой поддержи. Мы помогаем ребятам сделать первый профессиональный шаг. Делаем это вместе с ответственным бизнесом и неравнодушными людьми», – отмечает директор центра «Работа-i» Илья Сметанин.