Футуризм встретился с модой в фотосессии Кати Як для октябрьского номера Harper's Bazaar Vietnam. Модель Ely Mova снялась в космических интерьерах в футуристических нарядах от Balenciaga, Dries Van Noten, Dior, C.O.B

Ely Mova- топ модель из России, к 22 годам сделавшая успешную карьеру в модельном бизнесе. За ее плечами участие в показах New York Fashion Week, Berlin Fashion Week, Milan Fashion Week и Paris Fashion Week. Покорив европейские подиумы, амбициозная модель покоряет страны Азии и в новом октябрьском номере Ely украшает обложку культового Harper's Bazaar Vietnam.

Внутри coverstory поклонников моды и стиля ждёт ещё большое интервью, в котором девушка рассказывает о своей карьере и целях в жизни, и том, как следовать за своей мечтой и не сбиться с пути.