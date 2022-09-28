Проект Всероссийского конкурса креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS, финал которого состоялся в Москве в июле, продолжает реализацию программы поддержки молодых талантливых людей из индустрии моды со всей страны. Независимо от итоговых конкурсных оценок жюри, каждый участник проекта подавший заявку смог воспользоваться предоставленной программой производственных стажировок. Более 50 компаний-партнеров проекта сделали запрос на поиск стажеров по различным направлениям: ритейл, дизайн, оформление витрин, производство, разработка ассортимента, принты, производство фото и видео контента.

Длительность предоставляемых стажировок варьируется от 4 дней до 2 недель, за это время участник программы получает интересные задания, работает непосредственно в компании офлайн или удаленно под руководством наставника. За 8 месяцев стажировки прошли более 100 человек, некоторые из которых получили предложения о дальнейшем сотрудничестве. Организаторам проекта удалось собрать запросы от компаний и провести анкетирование участников, чтобы подобрать стажеров по выбранным направлениям в компании, которые заинтересованы в тех или иных специалистах.

За время стажировок было получено множество положительных отзывов как от представителей компаний-партнеров, предоставляющих стажировки, так и от участников, которые отмечали пользу полученного опыта, смогли расширить деловые связи и реализовать собственные идеи в реальных условиях под руководством профессионалов.

Всероссийский конкурс «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS задуман как большой отраслевой конкурс, одна из задач которого выявить талантливых специалистов по всей стране и помочь им реализовать свой творческий потенциал. Сбор заявок, отбор финалистов и работа жюри были реализованы онлайн с помощью платформы для проведения конкурсов КОНКУРС.РФ. Проект FASHION LEADERS создан на базе платформы FASHION-ID. Эта платформа была запущена год назад, поставленная задача - оцифровать специалистов индустрии моды и легкой промышленности. Уже сейчас на платформе размещены более 45 000 профилей специалистов.

Всероссийский конкурс креативных специалистов индустрии моды «ЛИДЕРЫ МОДЫ» / FASHION LEADERS реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов и Президентским фондом культурных инициатив, при поддержке Автономной некоммерческой организации содействия развитию информационных технологий и социальных медиа (АНО СРСМ), Moda.Ru, Fashion.Ru, Alfer Group).

Цифровая платформа для проведения конкурсов, генерации и развития отраслевых сообществ КОНКУРС.РФ получила грант на развитие от Президентского Фонда культурных инициатив, став победителем второго конкурса. Платформа уже успешно прошла запуск, она разработана Автономной некоммерческой организацией содействия развитию информационных технологий и социальных медиа, входящей в Ассоциацию МОДНАЯ СЕТЬ.