Итальянский бренд Versace выпустил рекламную кампанию сезона весна-лето 2022, главными звездами которой стали Белла и Джиджи Хадид, а также креативный директор бренда Донателла Версаче. Новый проект посвящен сестринству и женской поддержке.

«Семья очень важна для меня, поэтому мне хотелось показать эту важную в современном мире ценность через силу сестринства. Мне настолько понравилось настроение, царившее на съемочной площадке, что я с удовольствием присоединилась к девушкам на нескольких кадрах», – приводит Vogue UA слова Донателлы.

Снимки, на которых сестры Хадид позируют в дерзких мини, латексных ансамблях и блестящих нарядах в лучших традициях нулевых, сделали фотографы Мерт Алас и Маркус Пигготт. В своей работе они вдохновлялись культовыми рекламными кампаниями бренда, которые снимал легендарный Ричард Аведон. Джиджи Хадид на снимках позирует с новым цветом волос: после нескольких экспериментов модель вернула себе свой натуральный блонд. Забавно, но дебют Джиджи с рыжими волосами состоялся на показе Versace осень-зима 2021/22, отмечает Harper’s Bazaar.

Это далеко не первое сотрудничество с Versace для Беллы и Джиджи. Ни один показ итальянского Дома не обходится без их участия. На некоторых изображениях вместе с сестрами появляется колумбийский певец Малума. В январе этого года Versace назвали его новым амбассадором бренда.