Сеть «Кашемир и Шелк» показала лукбук новой летней коллекции. При создании актуальных образов стилисты вдохновлялись природой и лаконичностью натуральных оттенков. В итоге получились луки для увлекательных путешествий, неспешных прогулок и долгих теплых вечеров.

Главной задачей стилистов при создании капсулы было подчеркнуть индивидуальность и многогранность женской красоты. Тщательно подобранные образы раскрывают нюансы и тонкости личного стиля. А благородные ткани, такие как: струящийся шелк, лен, мягкий трикотаж и хлопок, помогут прекрасно себя чувствовать в течение всего жаркого периода.

Настоящий мастхэв летнего сезона — шелковый платок, который можно повязать на руку вместо браслета и носить как стильный аксессуар. Также в коллекции можно найти кружевные рубашки, свободные комфортные брюки, жилеты, юбки, платья и шорты. Завершить образ стилисты «Кашемира и Шелка» рекомендуют соломенными шляпами, эффектными серьгами, сумками, плетеными сандалиями и пантолетами.