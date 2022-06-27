25 июня 2022 года на Тверской площади в Москве с большим успехом прошёл показ коллекции «Обратный отсчёт» российского дизайнера Надежды Шибиной.

Показ проходил в рамках Московской недели моды, организатором которого является Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Коллекция «Обратный отсчёт» была отобрана экспертным советом среди 900 заявок на участие, поступивших из 79 городов.

«Коллекция необычная, даже немного космическая. Все луки отличают многослойность и наличие большого количества движений – тканей, лент, структур, поэтому при проходке моделей образ начинает жить и дышать», – говорит дизайнер.

Надежда особо отметила организатора мероприятия: «Благодаря Московской неделе моды большое количество российских дизайнеров смогли представить свои работы. Показы проходили на разных, потрясающих площадках. После долгого перерыва это как глоток свежего воздуха, который мы очень долго ждали».

Партнёром показа выступила компания инновационных продуктов красоты и здоровья Aurum Queen.

Надежда Шибина начинала с разработки дизайна и пошива школьной формы. Потом увлеклась фотографией и стала признанным мастером в этой сфере. Надежде захотелось «оживить» свои фотоработы, и, будучи профессиональным дизайнером, она стала создавать сказочные коллекции, тут же вышедшие на самые известные подиумы страны. Бренд Shibina трижды выигрывал в номинации «Лучшее fashion show» на Estet Fashion Week.