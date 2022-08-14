Фабрика «Шуйские ситцы» много лет производила постельное белье для шведской Ikea. После ухода последней с российского рынка руководство компании решило не останавливать налаженное производство, а запустить новый бренд. Он получил название Yerrna. Продажи комплектов уже стартовали на основных отечественных маркетплейсах – Ozon, Wildberries и Яндекс.Маркет.

Бренд Yerrna был разработан совместно с российским агентством Ohmybrand, которое специализируется на разработке торговых марок и упаковки, а также стратегий и позиционирования брендов.

Yerrna выпускает три линейки постельного белья в двух ценовых сегментах – среднем и среднем +. В коллекциях представлены европейские размеры. Кроме того, существует возможность купить либо один предмет, либо два (наволочку с простыней), либо полный комплект.

Ohmybrand уже сотрудничало с «Шуйскими ситцами». Весной этого года агентство провело ребрендинг текстильного предприятия, который коснулся логотипа, названия линеек продукции и концепции сайта.