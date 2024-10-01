Российский бренд «Соворотка» объявил о сотрудничестве с Музеем изобразительных искусств имени Пушкина. Запуск состоится в рамках выставки «Подруги. К юбилею Варвары Степановой», которая будет проходить в ГМИИ им. Пушкина до 20 октября 2024 года.

В рамках коллаборации бренд представил лимитированную коллекцию рубашек с косой бейкой. В основу дизайна легла работа художницы Варвары Степановой «Пять фигур». Принт с изображением танцующих силуэтов выходит из-под воротника, придавая динамики строгому крою рубашки.

«Авангард и конструктивизм — узнаваемые символы России, — прокомментировали представители бренда в собственном Telegram-канале, — Мы давно хотели совместить лаконичную красоту русской рубашки с лаконичной выразительностью художников 1920-х».

Косоворотки можно приобрести в магазине Пушкинского музея или оформить доставку на официальном сайте бренда.

Источник фото: «Соворотка»