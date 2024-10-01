Российский бренд женской и мужской одежды Urbantiger запустил свою первую линию обуви. Дебютной моделью стали демисезонные кроссовки – обе пары выполнены из натуральной кожи с акцентными вставками из сетки и замши с инновационной подошвой из переработанной рисовой шелухи.

«Мы нашли технологию, благодаря которой можно минимизировать количество материалов на синтетической основе при производстве обуви, заменив их на натуральное вторсырье — переработанную рисовую шелуху», — прокомментировали представители компании в Telegram-канале.

В новом кроссовке Urbantiger 15% рисовой шелухи используется в подошве из EVA, еще 15 % - в формованной стельке из EVA и еще 15 % - в резиновой подошве.

Новинка уже доступна в розничных магазинах Urbantiger, интернет-магазине бренда и маркетплейсе Lamoda.

Источник фото: Urbantiger