Октябрь — всемирный месяц осведомленности о раке молочной железы. Это одно из самых распространенных онкологических заболеваний в мире, которое при обнаружении на ранней стадии поддается лечению.

Обнаружить заболевание вовремя — возможно. Рак молочной железы не сильно маскируется — определить его можно просто во время внешнего осмотра. belle you берет на себя миссию напомнить о важности регулярных чек-апов и своевременной диагностики заболевания, а также помочь тем, кто борется с раком груди в настоящее время.

С этой целью весь месяц с 1 по 31 октября компания будемтперечислять 3% с каждого проданного топа в благотворительный фонд помощи женщинам с онкологическими заболеваниями "Дальше".

Фонд существует с 2011 года. На протяжении 13 лет организация реализует новые виды помощи и сопровождения онкопациентов, инициирует внедрение технологических решений в практическое здравоохранение, содействует повышению квалификации медицинских специалистов и поддерживает научные разработки.

Выбирая топы belle you в октябре вы помогаете женщинам, которые борются с раком молочной железы.

Источник фото: belle you