Белорусский бренд одежды Mark Formelle выпустил арт-коллекцию, вдохновленную знаковыми произведениями из собрания Музея изобразительных искусств имени Пушкина в Москве. Капсула стала преемницей одной из основных линий бренда под названием Art U Wear.

В основе принтов лежат работы Клода Моне, Эдгара Дега, Винсента Ван Гога, Микеланджело Буонарроти. В основе работ лежат работы таких известных художников, как. Все работы представлены в постоянной экспозиции музея. В дизайне использованы пастельные тона и черный цвет, и такая палитра позволяет изображениям, нанесенным на изделия, стать важным акцентом для капсул в целом.

Запуск новой коллекции сопровождался рекламной кампанией «картинка в картинке». Это послание было передано с помощью жанра художественной фотографии fine-art.

«Работы знаменитых художников стали настоящим вдохновением при создании новой коллекции, — прокомментировали представители Mark Formelle. — Нам хотелось познакомить как можно больше людей с богатейшей сокровищницей Пушкинского музея. Мы убеждены в том, что шедевры не стареют и выглядят актуально даже спустя столетия. Работая над арт-съемкой новой капсулы, мы постарались зарифмовать наши образы и великие образцы мировой живописи. Думаем, что референсы угадываются сразу».

Источник фото: Mark Formelle