Российский бренд St.Friday Socks представил новую коллекцию носков совместно с фондом системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом».

В капсулу мошли пять моделей, дизайн каждой из них разработали художники с расстройствами аутистического спектра. St.Friday Socks уже не в первый раз дает подопечным фонда возможность стать модными дизайнерами. Как и два года назад героями коллекции стали необычные животные, живущие в фантазиях: кот средних лет, леопард-хулиган, бессовестные питерские псы, лягушка инакомыслия и тигр повышенной богатости, пишет Shoes Report.

«Нашей прошлой совместной коллекции с фондом „Антон тут рядом“ уже два года, и мы решили: а почему бы не расширить ее? Модели в первой части были выполнены в классических для носков тонах – белом, сером, черном и бежевом. Сейчас мы добавили в коллекцию яркие краски: желтые носки с упитанным котом средних лет и красные с леопардом, который имеет повод похулиганить. Кстати, почти все новые дизайны принадлежат одному автору – талантливый Сережа Тиснек, студент „Антона“, создал четыре модели из пяти», – рассказал основатель St. Friday Socks Сергей Тонков.

«Представьте, еще вчера вы были лишены возможности работать и реализовывать свои таланты, а уже сегодня в носках с вашим дизайном ходят по всей России (и миру!). Вместе мы не просто делаем классные носки, но и стираем границу между обществом и людьми с аутизмом», – поделилась своими эмоциями от проекта исполнительный директор фонда «Антон тут рядом» Елена Фильберт.

Часть средств от продажи коллекции (как новых дизайнов, так и моделей из первой части коллаборации) перечисляется в фонд «Антон тут рядом». Кроме того, фонд стал партнером благотворительной акции «Носок Доброты» при поддержке сервиса Добро Mail.ru.

Чтобы стать участником этой акции, нужно заказать в онлайн-магазине бренда «Носок Доброты» по фиксированной цене (199 рублей за пару) и выбрать размер. Все средства от продажи с августа по ноябрь 2021 года будут перечислены в счет сбора помощи фонда «Антон тут рядом» на сервисе Добро Mail.ru.

Как пишет «Собака.ru», носки St.Friday Socks х «Антон тут рядом» обойдутся в 429 рублей и уже доступны на сайте бренда. Скоро они появится и в интернет-магазине «Антон тут рядом».