Вы заметили, как бодипозитивное направление набирает обороты? На мировых подиумах и на страницах модных журналов нам все чаще встречаются модели, с телосложением далеким от модельных стандартов. Даже в показе Versace, впервые в истории существования модного дома, в этом сезоне приняли участие модели plus-size. Глядя на них, девушки с формами начинают понимать, что они тоже могут выглядеть стильно, модно и красиво. Но для этого необходимо придерживаться нескольких правил, которые помогут вам при выборе одежды и аксессуаров.

Вертикальные акценты.

Давайте разберемся, что относится к вертикальным акцентам в одежде:

V-образный вырез, который не только создает вертикаль, но и удлиняет визуально шею;

Принт вертикальная полоска;

Стрелки на брюках;

Второй слой, который создается с помощью жилета, пиджака, кардигана, рубашки и т.д. Не застегивая второй слой, вы получите вертикальный акцент;

Платья и юбки на запах и ассиметричный крой одежды создадут вертикаль за счет диагональных линий;

Плиссированная ткань тоже относится к вертикалям. Только здесь важно отметить, что плиссировка должна быть не очень объемная;

Удлиненные украшения.

И все то, что создает вертикальную линию. Вертикали визуально вытягивают силуэт и сделают вашу фигуру стройнее.

Крой. Выбирайте полуприлегающий крой. Между вашим телом и одеждой должен быть воздух. Но и мешковатый крой лучше избегать, чтобы не придать себе еще большего объема.

Ткани. Отдавайте предпочтение тканям средней плотности, т.к. очень плотные ткани придадут ненужного объема, а слишком тонкие – подчеркнут все нюансы вашего тела. Не рекомендуются объемные, рельефные, пушистые фактуры, мохер, толстый трикотаж, крупная вязка, вязаные узоры, меховые детали. Если шуба, то только с короткостриженым ворсом.

Цвет. Очень выигрышно будут смотреться монохромные образы, в рамках одной цветовой гаммы. Тем самым создается вертикаль цвета, которая будет также вытягивать силуэт и стройнить.

Фасоны, которые следует избегать:

Жакеты или кардиганы длиною до талии

Узкие жакеты

Юбки-тюльпаны

Многоярусные юбки

Юбки и брюки со складками на животе

Аксессуары. В аксессуарах важно соблюдать правило соразмерности. Поэтому не рекомендуются: