85-я Международная b2b выставка обуви, сумок, аксессуаров MosShoes будет открыта с 30 августа по 2 сентября в Москве.

Новые коллекции-2022 представят производители и поставщики обуви, сумок, аксессуаров из России, Турции, Италии, Китая, Беларуси, Узбекистана. Выставочная площадка - ВК «Гостиный двор» около Красной площади.

Итальянские компании презентуют обувь в виде коллекции нового бренда Sara Lopez, новинок из натуральной кожи De Fonseca BIO-LIGHT 500, резиновую обувь торговой марки Spirale. Китайская торговая компания «Бэйтэ» представит разнообразную обувь крупного предприятия Лоъян Цяншэн. Узбекские производители готовят свои коллекции мужской, женской и детской обуви

В России только на MosShoes можно будет увидеть и оценить такой большой ассортимент продукции из Турции – мужская, женская, детская обувь, сумки, аксессуары известных в Европе и Азии брендов: Calvano, Levent Aksin, Saran, Twingo, Lotus, Oblavion, Glamor Shoes и др.

Российские производители и поставщики представят мужскую и женскую обувь таких брендов, как Crosby, Grunberg, Tesorо, Keddo, Betsy, Franko, Lekroy, Danvest, Comecity, Gans, Slimen-Style, Iridson, Boff, Artman, Adam и др.

Модные аксессуары будут представлены компаниями из России, Турции, Беларуси, среди них: Analpa, Remos, Galanteya, Favorit, Bond, S.Lavia, Makey, Doublecity, Perchatkilux и др.

MosShoes - это прекрасная возможность для специалистов оценить модные тренды разных стран.