В 1980 году художники Улай и Марина Абрамович решили пожениться на середине Великой Китайской стены. Улай должен был начать свой путь из пустыни, Марина – со стороны моря, и встретиться посередине. Это означало слияние стихий, мужского и женского начала. Разрешения от китайских властей ждали восемь лет. Перформанс состоялся в 1988 году: чтобы встретиться, каждый прошел более 2000 километров навстречу друг другу. При встрече художник обнялись и расстались – к этому времени их отношения исчерпали себя, после чего Улай женился на переводчице-китаянке, которая забеременела от него во время поездки. В своем «Манифесте жизни художника» (2011) Абрамович написала, что художник должен избегать любовных отношений с другим художником: «Я делала это три раза в своей жизни, и каждый раз все заканчивалось моим разбитым сердцем», пишет Tatler.

Этот один из самых известных перформансов Марины Абрамович лег в основу осенне-зимней коллекции Bobkova. В одежде узнаются как отсылки к любимым вещам художницы, так и элементы традиционной китайской одежды. Строгий А-образный силуэт, характерный для восточного костюма, считывается в платьях и пальто. Мягкие костюмы на запах, платья-кимоно, переосмысленное ципао и традиционные китайские завязки получают новое прочтение, а свитера ручной вязки отсылают к быту и увлечению Марины Абрамович во время ее с Улаем жизни в фургоне на колесах, отмечает L’Officiel.

Характерную для Bobkova палитру в оттенках бежевого, молочного и голубого разбавляе классический китайский красный – любимый цвет Абрамович.

Классические хлопковые, шелковые, джинсовые, кашемировые шерстяные ткани дополняют ажурные и жаккардовые трикотажи, из которых выполнены брючные двойки и платья. Новый материал, хлопок-креш с высоким добавлением эластана, использован в узких платьях, блузах и мини-юбках.

Как отмечает Vogie UA, в аксессуарах коллекции также отразился интерес дизайнера в восточной культуре. Так обувь превратилась в переработанную версию традиционных китайских свадебных туфель из шелка на кожаной подкладке. А серьги повторяют форму fortune cookie – традиционного китайского печенья удачи, которая выполнена из тонкой бересты и эффектно выглядит в сережках с позолотой.