Питер Коппинг возвращается в модную индустрию после пятилетнего перерыва. Дизайнер присоединился к дизайн-студии Balenciaga, которой руководит Демна Гвасалия. Об этом пишет Buro 24/7 со ссылкой на WWD.

7 июля этого года британец впервые был замечен на ужине, приуроченном к перезапуску кутюрной коллекции Balenciaga. Ни дизайнер, ни руководство бренда пока не прокомментировали, какую должность он займет, но, судя по его опыту, Питер будет разрабатывать одну из линеек Дома.

Главный исполнительный директор Balenciaga Седрик Чарбит сказал, что обращение Balenciaga к квалифицированным мастерам для создания артизанальной коллекции было «значимым и важным». «У нас не было проблем с созданием команды мирового класса», – приводит FW-Daily слова Чарбита, который при этом отказался назвать какие-либо имена или подробно рассказаывать об их опыте.

Питер Коппинг учился в Королевском колледже искусств и Central Saint Martins. Свою карьеру он начал в Sonia Rykiel, а в 1997 году был принят на работу Марком Джейкобсом в качестве его первого ассистента, – в то время Louis Vuitton расширили производство готовой одежды.

В 2009 году дизайнер уже руководил брендом Nina Ricci, а спустя пять лет был приглашен в Oscar de la Renta после смерти основателя Дома Оскара де ла Ренты, пишет L’Officiel.

После ухода из американского бренда в 2016 году Коппинг посвятил себя различным интерьерным проектам: участвовал в Architectural Digest France; курировал продажи английского и европейского антиквариата для Christie’s в Лондоне и создал линию высококачественных подушек и покрытий, вдохновленных его совместной с флористом Рамбером Риго усадьбой 15-го века в Нормандии, Франция.