В преддверии Дня святого Валентина петербургская фабрика дизайнерских носков St.Friday Socks выпустила пять новых моделей носочных валентинок.

Вещи обыгрывают идею романтических отношений с разных сторон. «Созависимость передается через образ сердец из колючей проволоки, в красном и черном цвете. Плодовитые зверушки отсылают к экранизации романа Брета Истона Эллиса „Законы привлекательности“. Чертенок, пронзивший сердце вилами, изображает поговорку „Любовь зла“. И только Амурские носки с купидонами придерживаются классического образа, намекая, впрочем, еще и на жителей Дальнего Востока», – сказано в официальном релизе компании.

В дизайне моделей можно встретить такие тематические образы, как купидоны со стрелами, сердца из колючей проволоки, плодовитые кролики, чертёнок, пронзающий сердце вилами. Каждая модель из новой коллекции сопровождается сонетом Уильяма Шекспира, сюжет которого перекликается с дизайном носков.

На сайте бренда также можно найти тематический раздел myfriday.ru/1402/, в котором собрана вся продукция компании, подходящая в качестве подарка на День всех влюбленных. Там можно найти как тематические хиты прошлых лет, включая скандальные носки с кактусами, похожими на что-то иное, так и новую коллекцию.