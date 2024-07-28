В новой летней коллекции Freedomtag - приталенные силуэты, асимметрия и натуральные оттенки. Съемки кампании проходили в горах Кыргызстана, сообщает компания.

Коллекция состоит из 14 цветов и фактур, включая сарафан «Мамасита» с белой юбкой, платье «Дюймовочка» с нежными рюшами, комплект «Покахонтас», сарафан «Наш Крэш» из натурального полульна и рубашку «Crush» из выцветшей вискозы.

«Мы соединяем и вплетаем стилистику свободолюбивых хиппи, «детей цветов», в повседневность, современный темп и образ жизни городов», – рассказала Анна Гузеева, основательница бренда Freedomtag.

Коллекция доступна в интернет-магазине Freedomtag, а также в собственном шоу-руме брендав Москве (ул. Новокузнецкая, 34, стр. 3а).

Freedomtag (в переводе с английского «метка свободы») - российский бренд женской одежды, основанный в Костроме в 2018 году. У компании есть собственное производство. Freedomtag создает одежду в стиле бохо и хиппи. ДНК бренда - комфортная женственность, сотканная из натуральных материалов.

Источник фото: Freedomtag