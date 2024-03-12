Стилист Рената Харькова, в прошлом директор отдела моды Tatler и редактор Elle, окончившаяCentral St. Martin's School, запускает собственный бренд Cestrx. Концепция бренда основана на системе мини-коллекций. Каждая коллекция - это самостоятельная глава, посвященная отдельной героине.

В результате получается мини-гардероб, собранный по принципу кукольного набора, с акцентом на платья, джинсы, юбки, топы и нижнее белье. При этом вещи из разных коллекций легко сочетаются друг с другом, предоставляя бесчисленные вариации для самых смелых и неожиданных комбинаций.

Главная героиня первой коллекции - Motorcycle Girl. Она - яркая индивидуалистка, обожающая мир высоких скоростей и захватывающих гонок. В своем личном стиле она всегда выбирает красный цвет, кожу и спортивную эстетику, как днем, так и ночью.

Ключевой предмет первой коллекции - уникальные брюки Moto с уникальной шнуровкой из атласных лент. Они доступны в насыщенно-красной корейской экокоже и черной итальянской легкой экокоже. Блузка из 100% шелка добавляет гламура и ранимости в палитру Motorcycle Girl. Переосмыслив кимоно по-новому, команда Сestrx выполнила изделие из итальянского шелка и добавила крючки, как на нижнем белье.

Фото предоставлены компанией.