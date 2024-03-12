Сеть магазинов Familia запускает кампанию «Охота на бренды» с участием актрисы и модели Агаты Муцениеце, которая стала амбассадором бренда в 2024 году, сообщается в пресс-релизе компании.

«Агата Муцениеце как нельзя лучше олицетворяет покупательницу Familia: она стильная, яркая, независимая, настоящая охотница, которая не упустит своего, тем более сокровища в магазинах Familia. Уверены, новая рекламная кампания понравится нашим покупателям и откроет мир брендов со скидками для ещё большего количества людей. Кроме того, в процессе нашей совместной работы Агата стала настоящим ценителем smart-шоппинга, поэтому нас ждут ещё новые встречи в течение года», – рассказывает Светлана Можаева, генеральный директор Familia.

«Я действительно люблю создавать интересные образы, экспериментировать со стилем и пробовать что-то новое. А когда это можно сделать по привлекательной цене, как в Familia, то значит можно собрать ещё больше интересных луков. Стильная охота в Familia – это отличный план», – комментирует Агата Муцениеце.

Familia – российский ретейлер и единственная федеральная сеть магазинов, работающая в сегменте off-price. Компания предлагает широкий ассортимент товаров известных мировых и российских брендов.

Фотограф Слава Филиппов. Изображение предоставлено компанией.