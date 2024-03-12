Известные производители продукции лёгкой промышленности из Республики Беларусь подтвердили свое участие в Евразийской выставке лёгкой промышленности "Легпром СНГ+" в Москве с 21 по 24 марта 2024. Среди участников такие компании, как "Полесье", "Брестский чулочный комбинат", "Оршанский льнокомбинат", "Славянка» и др.

«Славянка» – хорошо известное имя в области производства швейных изделий. Начальник экспериментального цеха этой компании Оксана Липовка отмечает, что на предприятии создана группа специалистов по разработке новых моделей. Разработки ведутся по широкому ассортиментному ряду: от одежды делового стиля для школьников до верхней женской и мужской одежды. В своей работе специалисты отслеживают по многочисленным источникам тенденции моды и применяют их в своих коллекциях. Что касается тканей, то предпочтение отдается тканям с вложением натуральных волокон, особенно в коллекциях для взрослых.

Экспозиции белорусских производителей одежды, обуви и аксессуаров на выставке в Москве всегда вызывают большой интерес со стороны байеров российских компаний.