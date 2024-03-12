11 марта в кинотеатре “Октябрь” прошел закрытый показ фильма “Параллакс”, посвященный открытию программы ретроспективы XXII Международного фестиваля кинодебютов “Дух Огня”.

Закрытый показ посетили: Никита Ефремов, Влад Лисовец, Олеся Судзиловская с мужем, Стася Венкова, Елизавета Климова, Антон и Мария Риваль, Евгений Бороденко, Полина Аскери, Ангелина Загребина, Оксана Михеева, Юлия Хлынина, Ксения Суркова, Ирина Чайковская, Таша Белая, Виктория Корлякова, Ксения Хамитова, Василий Соловьев, Сергей Филин с супругой, Елена Бродач, Наталья Каневская, Дмитрий Моисеев, Александр Хант, Мариель Хлендовская, Эльвира Синельник, Андрей Фомин, Дарья Жовнер, Павел Мирзоев, Илья Антоненко, Арам Вардеванян, Светлана Пырескина и многие другие

«Параллакс» — экспериментальный, ни на что не похожий фильм о том, как тяга к волшебному миру кино меняет жизнь иранской семьи. За этот фильм режиссер Шахрам Эбрахими получил «Золотую тайгу» — главный приз «Духа огня» прошлого года.

В Москве фильм показан был впервые.

XXII Международный фестиваль кинодебютов “Дух огня” пройдет 23-26 марта в Ханты-Мансийске и включен в программу председательства России в объединении БРИКС в 2024 году.

С 2002 года фестиваль проходит при неизменной поддержке Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица.