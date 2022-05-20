Организаторы первой в России выставки модной индустрии нового формата начинают прием заявок на участие в специальном проекте Fashion Style Russia.

Удобное зонирование экспозиции выставки Fashion Style Russia – важное преимущество для удобства экспонентов и посетителей. Оно позволяет байерам не выискивать по национальным экспозициям нужные им товары, а четко и точечно собирать ассортимент магазина и провести время на выставке с максимальной пользой.

Для того чтобы представить эксклюзивные или лимитированные коллекции или сделать яркий акцент на особенных моделях, на Fashion Style Russia создана специальная зона – trend corner. Эта особенная зона расположена рядом с FASHION STYLE PODIUM, где будут проходить особенно важные и интересные профессионалам лекции и три раза в день – байерские показы.

Trend corner – это особенное предложение для участников выставки, всего 8 эксклюзивных стендов площадью по 4 кв. м.

Если компания уже зарезервировала стенд на Fashion Style Russia, то стоимость дополнительного стенда в зоне trend corner составит 120 000 рублей.

Если же производителю необходим только небольшой эксклюзивный стенд в самой посещаемой точке выставки, к стоимости застроенной площади 150 000 рублей добавляется регистрационный сбор – 19 500 рублей.

Оборудование стенда оговаривается индивидуально.

Внимание: предложение ограничено!

Также обращаем внимание производителей модных коллекций, что экспозиция выставки завершает свое формирование, но еще можно забронировать стенд в соответствующем разделе выставки. Вся подробная информация на сайте выставки https://fashionexpo.ru/.