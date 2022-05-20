Онлайн-магазин российских брендов Front представил капсульную коллекцию, разработанную в сотрудничестве с креативной студией Gruppa. В ее состав входят выпускники Текстильного университета — Даша Аникеева и Кирилл Борисов.

В коллекции представлены оверсайз-футболки и платья-футболки. Принты от Gruppa, по мнению дизайнеров, – «это проекция человека будущего как солнца, генерирующего позитивную энергию, и как цветка, приносящего плоды. Формы в этой работе являются метафорой эволюционного союза растений и солнца. Мотивы вдохновлены абашевской и дымковской игрушками».

Формы в этой работе являются метафорой эволюционного союза растений и солнца. Мотивы вдохновлены абашевской и дымковской игрушками.

Футболки доступны в шоуруме на Большой Дмитровке в Москве, а также на сайте front.fashion.

Front – проект, объединивший дизайнеров, которые опираются в своей работе на народные и ремесленные традиции. В проекте собраны те, кто обращается с традициями бережно и нежно, но создаёт на их основе современные вещи, будь то одежда, аксессуары или товары для дома.