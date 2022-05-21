Российский бренд LIMÉ выпустил летнюю капсулу, в которой переосмысливаются главные тренды вечерней моды сезона. В новой коллекции дизайнеры марки соединили приметы летних музыкальных фестивалей, яркие тренды нулевых, стиль диско и лаконичность, к которой сегодня часто тяготеет вечерняя мода.

Ключевыми моделями дропа стали платья, топы и юбки с пайетками и кристаллами, костюмы с фигурными вырезами и разрезами в неоновых цветах.

«Вечерняя мода сегодня переживает трансформацию. С одной стороны, она становится демократичнее: на красные дорожки голливудские актрисы приходят с небрежно уложенными волосами, а платьям в пол часто предпочитают брючные костюмы или мини. С другой стороны, дизайнеры активно используют неоновые цвета, кристаллы, пайетки и блестящие фактуры не только при создании вечерних и коктейльных платьев — и летом 2022 элементы стиля диско вписываются в городской гардероб», — рассказала команда LIMÉ.

В дроп вошли платья, топы и юбки в пайетках, кроп-топы и мини, декорированные сеткой из кристаллов, костюмы с фигурными вырезами и разрезами в неоновых оттенках, а также платья с воланами, вязаные топы и топы в бельевом стиле. Вещи можно адаптировать как к особым случаям вроде выпускного вечера, так и к городским выходам.

Купить яркие и блестящие айтемы можно уже сейчас на официальном сайте, а также во всех магазинах марки.