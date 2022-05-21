Екатеринбургский бренд Dasha Phi уже много лет старается минимизировать отходы производства. Этой весной мелкие остатки хлопковой пряжи они передали рязанскому бренду tete.bonnet. Так родилась коллаборация, итогом которой стали летние косынки в ретро-эстетике.

«В этой идее прекрасно все: поддержка, безотходное производство, созидание. Мне кажется, у нас получились очень трогательные изделия с большим смыслом и душой», – написала основательница tete.bonnet Анастасия Орлова в телеграм-канале бренда.

30% от продажи коллекции пойдут в общественную организацию «Аистенок», которая занимается защитой женщин с детьми от домашнего насилия. Средства будут направлены на содержание одного из приютов, в котором девушки находят временное пристанище.

«Пожертвования на благотворительность в России за последние несколько месяцев сократились вдвое. Мы считаем, что женщины, их проекты и дела должны поддерживать друг друга», — поделилась создательница Dasha Phi Дарья Филатова.