«Твое» и «Мосфильм» снова представили совместную лицензионную коллекцию с легендарными фразами из советских комедий. Изделия украшены принтами с цитатами и кадрами из фильмов «Девчата», «Кавказская пленница», «Любовь и голуби», «Служебный роман», «Бриллиантовая рука» и «Джентльмены удачи», сообщает компания.

В коллекцию вошли футболки с фразами «У меня по щам всегда были пятёрки», «Одному ведь лучше: хочу – халву ем, хочу – пряники!» («Девчата»), «Где вы набрались этой пошлости», «Она не женщина, она директор!», «Рабочая неделя окончена» («Служебный роман»), «Чьорт побери», «А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?», «Без шуму и пыли», «Наши люди в булочную на такси не ездят», «Что у тебя там!? Золото, бриллианты» («Бриллиантовая рука»), «Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» («Кавказская пленница»), «Физкульт привет», «Пасть порву, моргалы выколю», «Ну и дура» («Джентльмены удачи»).

Коллаборация с киностудией «Мосфильм» не первая для бренда. В декабре 2023 в совместную коллекцию вошли футболки, лонгсливы и свитшоты с сюжетами из фильмов «Ирония судьбы», «Иван Васильевич меняет профессию» и других новогодних советских комедий.

Лицензионная коллекция «Твоё» x «Мосфильм» представлена на сайте tvoe.ru, в офлайн-магазинах и на маркетплейсах.

Фото предоставлены компанией.