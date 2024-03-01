Российский бренд muliér выпустил новую минималистичную коллекцию "Главное - внутри". Здесь нет привычной деконструкции, авангардных форм и сложных силуэтов. Дизайнеры остановились на лаконичном крое, сдержанной цветовой палитре и более уважительном внимании к деталям.

Тренчи прямого кроя в оливковом, светло-сером, синем и хаки с контрастным воротником и поясом, ллегкие функциональные плащи Terra, куртка с подкладкой из мягкой кулирки, а также знаковые модели пальто — Manhattan и Baker Street.

На спине курток начертаны широта и долгота офисов бренда, а на закатанных рукавах тренчей - надпись «you don’t walk, you strut» («ты не идешь, ты вышиваешь»). Над коллекцией работали фотограф Дмитрий Витте и стилист Юлианна Гриб.

Фото предоставлены компанией.