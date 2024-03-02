В Петербурге презентовали экипировку региональной делегации на предстоящем Всемирном фестивале молодежи, который стартует с 1 марта на территории «Сириус», сообщает spbdnevnik.ru.

Экипировка бренда состоит из футболки и двусторонней куртки-бомбера. Дизайн выполнен в виде мета-бренда с изображениями культовой архитектуры Санкт-Петербурга, Петра Великого и слогана «Создавать великое». Бирюзово-голубой цвет символизирует солнечный свет в холодном климате города.

Полный комплект костюмов был разработан и произведен совместно с местными петербургскими брендами.

Основная программа Всемирного фестиваля молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». В ней примут участие 20 000 молодых лидеров из различных сфер бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства, благотворительности и спорта. Среди участников - 10 000 иностранных граждан из более чем 180 стран мира.

Фотографии представлены изданием.