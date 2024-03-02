Бренд muliér представил обновленный дроп к 8 Марта, который получил название Business Bitch ("Деловая стерва"). В нее вошли аксессуары для дома с денежным ароматом, такие как диффузор Cash Flow и подарочная свеча с черной длинной спичкой.

Для тех, кто хочет получить все и сразу, дизайнеры создали три подарочных набора: первый - свеча и диффузор; второй - свеча, футляр и набор наклеек; третий - свеча и чехол.

Также стоит отметить кепку (dis)balance, которые продаются отдельно. Все предметы из раздела аксессуаров доступны на официальном сайте и в салонах бренда.

Фото предоставлены компанией.