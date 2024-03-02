На площадке Международной выставки-форума "Россия" прошел гала-показ, открывший Московскую неделю моды. В нем приняли участие 27 дизайнеров: BYL' (Москва), SHIDE NAIDANOVA (Улан-Удэ), Anna Lesnikova (Нижний Новгород), AZAFRAN (Москва), EDGE (Москва), EXPERIMENT (Москва), FIORI Dress Code & ETNOfresh (Челябинск), Fomenko Fur Fashion (Пятигорск), GVALT (Москва), JOSEPHINE CASHPAR (Москва), KOGEL (Санкт-Петербург), LiLa by Angelina Lashutina (Москва), MARIA OVSYANNIKOVA (Москва), MUZE (Москва), OLGA KOLVAKH (Санкт Петербург), Olga Skazkina (Москва), OVACollection (Нижний Новгород), Paulina Skornyakova Atelier (Санкт-Петербург), SACRA (Киров), Silk Art Studio (Санкт-Петербург), SOLOMATTINA (Одинцово), STRAZH STUDIO (Москва), Tanya Snezh-Lebedeva (Москва), Колледжи Москвы by Vadim Merlis (Москва), WOLKOSS (Екатеринбург), WRUSH (Санкт-Петербург) и YULIA SKALATSKAYA (Екатеринбург). Хедлайнером мероприятия стал артист ТИМАТИ.

Московская неделя моды заслужила внимание и уважение не только у представителей индустрии дизайна, но и у не связанных с ней людей, отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин. По его словам, в прошлом году все мероприятия недели моды посетили более полутора миллионов человек.

«Мы можем сказать, что Московская неделя моды стала желаемым мероприятиям для многих региональных молодых дизайнеров. Поступило рекордное количество заявок на участие — более тысячи. Растет география — по сравнению с 2022 годом мы выросли в два раза. Более 70 регионов, 150 городов по всей России представляют своих дизайнеров. Одна из точек проведения недели моды — Международная выставка-форум «Россия». Все мероприятия здесь проходят бесплатно и открыты для всех желающих», — подчеркнул Алексей Фурсин.

Московская неделя моды объединяет уже не только отечественных дизайнеров, но и участников из разных стран, которые готовы и представлять свою продукцию, и приобретать российские товары, добавил он.

Мероприятие открывает возможности для российских дизайнеров — это касается в том числе рынков сбыта, подчеркнул один из участников гала-показа, дизайнер Вадим Мерлис.

«Московская мода самобытна. Появилось очень много небольших локальных брендов — и люди хотят брать вещи именно у них. Московская неделя моды взрастила дизайнеров и показала их стране и даже миру», — отметил Вадим Мерлис.

«Это хорошая возможность для начинающего дизайнера продемонстрировать свое творчество и рассказать о нем людям. Московская неделя моды — одно из самых крупных мероприятий этого направления в нашей стране», — уверена создатель бренда WRUSH, дизайнер Дарья Еремеева.

На Выставке "Россия" с 2 по 8 марта пройдут показы более 50 российских брендов из 36 городов. Перспективные дизайнеры со всей страны представят коллекции и получат возможность найти потенциальных партнеров и клиентов. Заключительный гала-показ пройдет 8 марта — свои лучшие работы представят студенты российских школ моды, в том числе РГУ имени А. Н. Косыгина, Московского художественно-промышленного института, Национального института дизайна и Онлайн-академии брендинга и дизайна METRICS. Участие в мероприятии примет этническая музыкальная группа OTYKEN, объединяющая представителей коренных народов России – чулымцев, кетов, селькупов, хакасов и долган.

В первый раз Московская неделя моды прошла 20–26 июня 2022 года. Ее гостями стали более 1,6 миллиона человек. В этот раз ее проводят сразу на двух площадках — помимо Выставки "Россия", показы проходят в Центральном выставочном зале «Манеж». Здесь со 2 по 7 марта также будет работать маркет, где гости смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары отечественных брендов. Здесь же откроется В2В-шоурум — профессиональная площадка, ориентированная на представителей бизнес-сообщества.

На участие в Московской неделе моды поступило 1038 заявок от дизайнеров из 151 города 72 регионов России. Организатор — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 7 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Фотографии предоставлены организаторами.