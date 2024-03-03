Бренд BRMSK представил свою новую весеннюю коллекцию. Гендерно-нейтральные силуэты сменились женственными линиями и провокационными деталями.

Жакеты мятного цвета с ироничными украшениями на льняных застежках, брюки в декоративную полоску, футболки с принтом маргариток и мини-юбки в черно-белую полоску.

«Весна обещает нам массу соблазнов, устоять перед которыми просто невозможно. Остается лишь любоваться своим отражением — в витрине, в зеркале, в поверхности воды. И быть настолько свободной, чтобы носить то, что хочешь, там, где хочешь. Хочешь — дерзкое мини и топ-бра в офисе. Хочешь — деловую пару в бассейне», — отметили представители бренда.

BRMSK – амбициозный продукт команды, создавшей знакомый многим бренд яркой повседневной одежды middle-сегмента Barmariska. В 2022-м году дизайнеры бренда выпустили экспериментальную премиальную линейку смелых эмоциональных аутфитов, имевшую успех. Появление BRMSK стало логическим продолжением деятельности компании.

Фото предоставлены компанией.