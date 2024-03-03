BLCV и Яндекс выпустили совместную коллекцию под названием «Прошивка». В основе коллекции лежит идея о том, что процесс создания одежды во многом похож на написание кода. Со стороны он кажется сложным и хаотичным, но всегда движется к заранее определенному результату.

Ничего лишнего, можно собрать полный капсульный гардероб из денима. В коллекции только мужские и женские джинсы, рубашки унисекс и ремни, и вы можете стилизовать ее так, как вам нравится.

Вещи из коллекции можно заказать онлайн на Яндекс Маркете, Ozon и blcv.ru с доставкой по России, а также приобрести в офлайне. Более подробную информацию о коллаборации и ритейлерах можно найти на специальном сайте Яндекса.

Фото предоставлены компанией.