В основе принтов новой весенней коллекции российского бренда Fashion Rebels лежит кактус - растение, ставшее символом свободы и стойкости.

В коллекцию вошли тренч из плотного хлопка с принтом кактуса на широких карманах с листочками, английский костюм Иман с воротником-стойкой в нежно-розовом и классическом черном цветах, прямое платье Анита из гладкого трикотажа на бретелях, а также переосмысление бестселлера бренда, включающее блузку Венера цвета глубокой ночи с тактильным вырезом.

Fashion Rebels – российский бренд, созданный в период пандемии. Основатель бренда – Валентина Муховикова. Модный дом Fashion Rebels создаёт одежду для женщин, которые стремятся красиво и изысканно выразить свою индивидуальность на фоне мейнстрима, одеваясь в оригинальную, фактурную, яркую, сложную по форме и уникальную одежду. Визитная карточка Fashion Rebels – костюмы ярких цветов.

Фотографии предоставлены компанией.