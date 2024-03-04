Основу новой весенней коллекции обуви немецкого бренда Tamaris составили темы «Прояви себя», «Бесконечные возможности» и «Парижский офисный шик», сообщает компания.

«Прояви себя» – стильные кроссовки и кеды с яркими цветовыми акцентами и дизайном в стиле колор-блок. «Бесконечные возможности» – кеды, кроссовки, ботильоны и туфли из трендового денима, а также лодочки и кеды цвета нюд. «Парижский офисный шик» – балетки, туфли на устойчивом каблуке и лоферы в классических цветах, а также сочного оранжевого оттенка. Акцентные модели темы – туфли и балетки «Мэри Джейн».

Кроме того, к сезону весна-лето 2024 Tamaris обновил свою постоянную веганскую линию, включив в нее обувь, при производстве которой не используются материалы животного происхождения и вредные химические вещества.

Новая весенне-летняя коллекция дополнена модными сумками, среди которых клатчи, яркие сумки-хобо, рюкзаки и вместительные шопперы.

Коллекция доступна в собственных магазинах бренда, в интернет-магазине tamaris.ru и в мобильном приложении.

Tamaris – немецкий бренд женской обуви с почти пятидесятилетней историей. Входит в немецкий холдинг Wortmann KG Internationale Schuhproduktionen. В производстве обуви использует широкий спектр инновационных технологий.

Фотографии предоставлены компанией.