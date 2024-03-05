Традиционно Ульяновская область является регионом с самым активным развитием легкой промышленности и модной индустрии. На территории области развиваются такие гиганты отрасли как фабрика «Бостон», «Русь», быстрорастущие компании, покаравшие рынок всей страны - «Бизнес Лайн», «Риона», «Микита». По данным Минпромторга более 60% легкой промышленности сосредоточено в Поволжье. Ульяновская область аккумулирует производителей также и соседних регионов, а изделия ульяновских дизайнеров представлены в ГУМе в Москве.

С 2018 года в Ульяновской области функционирует Ассоциация Легпрома и объединяет более 70 предприятий, регулярно проводятся тематические форумы, выставки, маркеты. Каждый сезон проходит Ульяновская неделя моды (UlFashionWeek). В мае этого года состоится уже 10 - юбилейный сезон.

«Неделя моды - это крупная площадка для реализации продукции брендов, так как она вмещает в себя целый комплекс мер продвижения - показы, выставочную составляющую, байерские туры, круглые столы. Сейчас это работающий механизм, который позволяет усилить в регионе развитие легкой промышленности»,-рассказала продюссер Ульяновской недели моды Алиса Богатова.

Такое развитие обусловлено, в том числе, поддержкой со стороны Губернатора и региона в целом. В 2022, во время ухода иностранных брендов и закрытия на территории страны их магазинов по поручению главы региона была разработана уникальная мера поддержки, не имеющая аналогов в стране, которая помогает брендам в продвижении и в выходе в другие регионы. Так был запущен проект мультибрендовых шоурумов «Союз» и мультибрендовый бутик «Fabrika». Благодаря этим проектам изделия дизайнеров доступны в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре. На очереди открытие в Казани.

«На сегодняшний день рынок легкой промышленности страны стремительно развивается. Уход мировых брендов освободил большую нишу и дал большой стимул развития. Ульяновские производители продолжают демонстрировать уникальность идей и конкурентное качество своих товаров. Региональная поддержка помогает предпринимателям также презентовать свои изделия на самом высоком уровне, таком как Московская неделя моды, находить новые рынки сбыта и новых заказчиков”,- отметил глава регионального центра «Мой бизнес» Руслан Гайнетдинов.

На Московской неделе моды в сборном показе свои коллекции представят четыре Ульяновских производителя: женской одежды S. Leto, Kofpla, Res by res, Snezka look.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» Ульяновской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»