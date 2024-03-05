Сервис «VK Клипы» совместно с художником Alexandr Subsensus представил коллекцию одежды. Вдохновившись творчеством популярных клипмейкеров, он создал анимированные ролики, показывающие роль зрителя в мире коротких вертикальных видео. Образы клипов, отражающие различные переживания, стали основой для 300 уникальных предметов.

Каждый из них имеет серийный номер. Ознакомиться с творчеством автора и узнать о нем больше можно в специальном разделе проекта. Коллекцию от «VK Клипов» и художника примерили популярные блогеры, а вскоре пользователи смогут принять участие в розыгрыше призов в сообществе сервиса.

«Каждая вещь из коллекции — часть нашего творческого эксперимента с художником. Мы постарались выйти за рамки привычного и перенести разнообразие впечатлений и креативность коротких роликов в мир моды. Коллекция позволяет ощутить себя частью бесконечного потока творчества „VK Клипов“», — отметил художник.

Фото предоставлены компанией.