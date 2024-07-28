Как сообщается на сайте trt-tv.ru, в Татарстане продолжается проект по восстановлению традиционной одежды жителей Казанского Поволжья.

С начала 2022 года при поддержке президента Республики Рустама Минниханова в Татарстане ведется работа по воссозданию одежды, которую носило местное население в XIX - начале XX века.

Проект включает в себя создание коллекции из 29 уникальных костюмов разных этнических групп Поволжья, включая русских, татар и марийцев. Эти экспонаты уже были представлены публике в Казанском Кремле и получили высокую оценку экспертов и широкой общественности.

В настоящее время ведется работа по изучению музейного фонда республики с целью пополнения коллекции новыми экспонатами и издания второго тома каталога, посвященного традиционным костюмам.

Проект направлен на сохранение и популяризацию культурного наследия региона.

Фото: www.tatar-inform.ru