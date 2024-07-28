Осенняя коллекция Mascotte 2024 года полна линий, которые сочетаются и переплетаются, создавая современные и особенно выразительные вариации привычных дизайнов и форм.

В женскую коллекцию вошли сапоги и ботильоны до середины голени с модными широкими отворотами, фактурными вставками в верхней части, квадратными графичными носками, фигурными каблуками, объемными подошвами и животными принтами.

Мужские модели представлены в благородных оттенках кожи и аккуратной перфорации, а красноречивые формы изделий дополнены стиркой и лакированной отделкой.

Mascotte - российский бренд обуви, одежды и аксессуаров. Более 30 салонов по всей России, интернет-магазин, приложение, а с недавних пор и продвинутое цифровое пространство, Mascotte - это только продуманное качество, натуральные материалы и красивые силуэты.

Источник фото: Mascotte